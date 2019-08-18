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سفير كوريا الجنوبية يكرم أعضاء برنامج السلام عليكم من مصر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:17 م
سفارة كوريا الجنوبية
سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة
محمد مجدي
كرم سفير كوريا الجنوبية في القاهرة 15 مصريا شاركوا في برنامج السلام عليكم من مصر، الذي كانت آخر حلقاته اليوم.

وحل سفير كوريا الجنوبية في القاهرة ضيفا على الحلقة الأخيرة من برنامج (السلام عليكم من مصر).

وبعد الانتهاء من تسجيل الحلقة الأخيرة قام سفير كوريا الجنوبية بتكريم أعضاء البرنامج، وشكرهم على المجهود المبذول سعيا لخروج البرنامج بهذا الشكل، مؤكدا على دور البرامج الثقافية في توطيد العلاقات بين الشعوب.

وقام المركز الثقافي الكوري التابع لسفارة كوريا الجنوبية في القاهرة بإنتاج البرنامج المذاع على موقع الفيديوهات يوتيوب، بهدف إبراز الصورة الحقيقة عن مصر، ومكافحة اي افكار مغلوطة لدى للشعب الكوري عن مصر.

برنامج السلام عليكم من مصر، هو برنامج اجتماعي مكون من 15 مشاركا من مصر يتحدثون الكورية بالاضافة الى كوري، وهو المشارك الوحيد من كوريا الجنوبية، وهو عبارة عن 23 حلقة مذاعة على موقع يوتيوب.

واستضافت السفارة الكورية عددا محدودا من الصحفيين لحضور تسجيل الحلقة الأخيرة للبرنامج داخل الاستوديو، بحضور السفير الكوري الذي يحل ضيفا على البرنامج في آخر حلقاته.

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السفير الكوري ضيف برنامج السلام عليكم من مصر

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