سرور يفتتح معرضا جماعيا في "سعد زغلول الثقافي".. الأربعاء



ويستعد القطاع في الوقت الحالي، للإعداد لصالون الشباب في دورته الثلاثين.



يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء الأربعاء المقبل، المعرض الجماعي للفنانين: "أحمد فهد – رشا سليمان – منال السيد - نشوة مختار"، وضيف الشرف الفنان الراحل هنري شيحا، وذلك بمركز سعد زغلول الثقافي، ويستمر المعرض حتى 12 سبتمبر المقبل.ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.يأتي ذلك ضمن فعاليات القطاع، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، والذائقة الفنية لدى المواطنين، والتصدى للأفكار المتطرفة، والظلامية بالفنون.وينظم القطاع خلال الفترة المقبلة العديد من المعارض المختلفة، للفنانين في القاعات التابعة له بالقاهرة وبعض المحافظات.