الحائز على جائزة النيل: شعرنا بالتقدير من الدولة بعد تكريم الرئيس لنا

قال الدكتور نبيل عبد الباسط إبراهيم سليم، أستاذ متفرغ بالمركز القومى للبحوث، والحائز على جائزة النيل، إن هذه هي المرة الرابعة التى أحصل فيها على جائزة من الدولة، وهي جائزة الدولة للتفوق العلمي، وجائزة الدولة التقديرية، وجائزة على مستوى أفريقيا وأخيرا جائزة النيل، مشيرا إلى أن مجال البحث العلمي هو مجال صعب وليس بسهل، لذلك فهو يحتاج إلى دعم كبير من الدولة بمثل هذه التكريمات.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن مصر أصبحت تهتم بالبحث العلمي والارتقاء به، نظرا للتوجه العالي للاهتمام بالبحث العلمي ومردوده الاقتصادي، والصراع العالمي والتنافسية أصبحت علنية فهو ما يقود السياسة والاقتصاد والمجتمع بشكل كامل، مضيفا: "شعرنا بالتقدير من الدولة بعد تكريم الرئيس لنا".



وأوضح أنه نفذ ما يقارب من 50 مشروعا صناعيا كان أبرزها مشروعين بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي مشروع البايوتكنولوجي ومشروع تطبيق النانوتكنولوجي في منتجات الغزل والنسيج.