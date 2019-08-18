لجنة الفيفا توصي بتمويل المرحلة الثانية لمشروع الهدف .. صور

استقبل اليوم الدكتور ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد، لجنة الاتحاد الدولي للمراجعة المالية لبرنامج "فيفا إلى الأمام" الذي يندرج تحته مشروع المبنى الجديد لمركز المنتخبات والاتحاد.



حضر المقابلة د. مصطفى عزام المشرف على المشروع ومحمود خليل المراجع المالي للمشروع ، حيث أثنت اللجنة في نهاية عملها على الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الأولى للمشروع واتباع كافة إجراءات الحوكمة في تعاقدات المشروع مع الجهات الحكومية والصرف المالي ، حيث أعلنت اللجنة عن توصيتها للفيفا لبدء تمويل المرحلة الثانية للمشروع.



يذكر أن مجلس ادارة الاتحاد برئاسة المهندس هانى أبو ريدة تقدم باستقالته عقب الخروج المهين للمنتخب الاول من بطولة الأمم الافريقية الاخيرة بالخسارة من جنوب افريقيا فى دور الـ 16 .