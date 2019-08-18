الحائز على جائزة الدولة التقديرية: قدمت أبحاثا فريدة في مجال الذكاء الاصطناعى

قال الدكتور أمير فؤاد سوريال عطية، الأستاذ بكلية الهندسة،ـ جامعة القاهرة، والحائز على جائزة الدولة التقديرية، إن هذه هي المرة الاولى التي يتم تكريمه بها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه حصل على جوائز للدولة من قبل ولكن لم يسلمها له الرئيس.



وأضاف عطية في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن التكريم يمثل دعما كبيرا جدا من الرئيس، موضحا أن العلماء دائما يحتاجون لتقدير الدولة والشعور بكونهم مكرمين من الدولة كما أن هذه التكريمات تساعد على تنمية العلم داخل مصر، ليصبح العلم مجالا محببا للجميع دون الحاجة للسفر بالخارج.



وأشار إلى أنه قدم العديد من المشاريع البحثية الفريدة من نوعها عن الذكاء الاصطناعي فكان من أوائل الناس الذين عملوا بهذا المشروع. ففي بداية الثمانينات كان من يعمل بهذا المجال هم 30 عالما حول العالم حتى أصبح الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الحياة.