الزراعيين: الصوب تسد الفجوة بين انتاج واستهلاك السلع

قال البدري المحمدي نقيب الزراعيين بالقاهرة والجيزة ، إن المرحلة الاولى من افتتاح الرئيس السيسي للصوب الزراعية كانت فى فبراير ٢٠١٨ والان نشهد فى ٢٠١٩ افتتاح المرحلة التانية وذلك في اطار المشروع القومى لانشاء ١٠٠ الف صوبة زراعية محمية تنفذ من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.



وأضاف "المحمدي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"أن هذا المشروع القومي يعد المشروع الأكبر والاضخم فى مجال الصوب الزراعية فى الشرق الاوسط ويهدف به القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائي لان الأمن الغذائي هو اساس للأمن القومى المصرى.



وأشار البدري المحمدي إلي أن انتاج الصوب الجديدة يحقق سد الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك وزيادة المعروض فى الأسواق المحلية بهدف ضبط الاسعار فى السوق المحلى مما سيؤدي إلي تخفيض الاسعار وكذلك سيحد من تذبذب الاسعار فى السوق المحلى ارتفاعا أو انخفاضا .





لفت البدري المحمدي الى ان انتاج منتج آمن من الخضروات والفاكهة طبقا للمواصفات الأوربية سوف يفتح منافذ تصديرية جديدة فى كل دول العالم العربية والأوربية وذلك لأن المنتج خالى من متبقيات المبيدات والاسمدة والارض التى تم تنفيذ المشروع بها ارض بكر خالية من كافة الملوثات.



وأكد البدري المحمدي أن مشروع الصوب الزراعية يضع مصر فى مكانة للمنافسة مع اكبر الدول الزراعية الكبرى مما يوفر فرص عمل ويقلل البطالة وكذلك تخفيض قيمة الدولار امام الجنية.