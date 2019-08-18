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«الصحفيين» تناقش ديوان «سيعود من بعيد» .. 27 الجاري

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:23 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، ندوة لمناقشة ديوان "سيعود من بعيد"، للكاتب الصحفي محمد الشحات، بالدور الرابع بالنقابة .

يتحدث فى الندوة الدكتور أحمد فرحات أستاذ النقد الأدبي بكلية الفارابي بجدة، والدكتور محمد زيدان الشاعر والناقد الأدبي، والدكتور محمد عليوه أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

يدير الندوة الشاعر الكبير فولاذ عبدالله الأنور، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الساعة السابعة مسًاء بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

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