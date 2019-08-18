البنوك تضغط على الأسهم السعودية وارتفاع مؤشر مصر 0.7%

أغلقت البورصة السعودية منخفضة اليوم الأحد بسبب ضعف أسهم البنوك، في حين توقف الاتجاه النزولي للبورصة القطرية الذي استمر على مدى ثلاثة أيام بفضل تعافي سهم صناعات قطر بعد تراجعات حادة بفعل نتائج الشركة في النصف الأول.



وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.3 بالمئة، إذ خسر سهم البنك السعودي البريطاني نحو 1.3 بالمئة وهبط سهم مجموعة سامبا المالية 1.3 بالمئة. واستؤنفت التداولات في البورصة السعودية بعد عطلة عيد الأضحى في الأسبوع الماضي.



وتعرضت أسهم البنوك لضغوط في الأسابيع الأخيرة بعد قرار البنك المركزي السعودي خفض أسعار الفائدة اقتداء بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وهو ما يتوقع المحللون أن يضغط على هوامش ربح البنوك السعودية.



وأوقفت الأسهم القطرية موجة خسائر بفضل سهم صناعات قطر ذي الثقل الذي قفز 4.3 بالمئة بعدما مني بخسائر على مدار ست جلسات.



وقال طلال السمهوري رئيس إدارة الأصول في أموال "انخفض (سهم) صناعات قطر كثيرا الأسبوع الماضي مما جعل التقييم مغريا رغم النتائج الضعيفة"، مضيفا أن مؤشر السوق القطرية تلقى دعما من مكاسب الأسواق العالمية.



وارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، لكن الدولار تخلى عن مكاسبه مقابل اليورو بعدما ذكر تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية مستعدة للاستدانة من جديد من أجل التحفيز الاقتصادي.



ونزل مؤشر بورصة أبوظبي 0.3 بالمئة، مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 0.8 بالمئة.



وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي 1.7 بالمئة بفعل هبوط سهم بيت التمويل الكويتي 2.2 بالمئة.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:



- السعودية.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 8527 نقطة.



- أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5039 نقطة.



- دبي.. استقر المؤشر عند 2797 نقطة.



- قطر.. صعد المؤشر 1.7 بالمئة إلى 9782 نقطة.



- مصر.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 14400 نقطة.



- البحرين.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 1530 نقطة.



- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 3862 نقطة.



- الكويت.. هبط المؤشر 1.7 بالمئة إلى 6572 نقطة.