فلاتر شخصية .. رامى رضوان يكشف تفاصيل امتلاكه حاسة إعلامية خاصة .. فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان ، إنه يحرص خلال فترة إجازته على متابعة منصات التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " ويكتب بعض المنشورات ولكنه يبتعد عن الردود على التعليقات.



وكشف رامي رضوان خلال استضافته على برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية CBC ، اليوم الأحد، عن امتلاكه لـ فلتر إعلامي خاص، قائلا: بشك فى صوابع ايدى ولازم أشوف الحاجة بنفسي ومبصدقش حد ولا أى رواية"، لافتا إلى أن رواية الساحل الأخيرة بشأن حدوث إشتباكات لم يعلق عليها ليقينه التام أن هذه الرواية مبهمة.



وأوضح رامى رضوان، أن بعض المتابعين يخلطون بين منشوراته وبين التعليق على حادثة ما عند تقديم برنامجي، لأن ما اكتبه هو تعليق شخصي على الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لافتا إلى أن الأخير يعتبر الفلتر الشخصى وهو يختلف شكلا وتفصيلا عن الفلتر الإعلامى.



يذكر أن الإعلامى رضوان حل ضيفا على برنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والذى تقدمه الإعلاميات منى عبد الغنى ، مفيدة شيحة ، سهير جودة ويذاع عبر فضائية CBC.