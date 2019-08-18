بعد ارتفاع أسعار البنزين.. كيفية توفير الوقود في السيارة في 10 خطوات

1- اتبع جدول الصيانة، ولا تهمل الصيانة الدورية للسيارة لان اهتمامك بها هيخلي كل حاجة تقوم بوظيفتها الطبيعية و مش هيعوق اي حاجة في المحرك و هيشتغل بكامل كفاءته لأن تلف اي شيء فيه هيخلي استهلاك البنزين يعلى عن المعدل الطبيعي.



2- تحقق من سلامة الاطارات الخاصة بك، وضغط الهواء بداخلها، وهل يسمح لك بعزم دوران كبير دون الحاجة للضغط على مقود البنزين بمعني ان الموتور مش هيحتاج يقوم ببذل جهد اكبر عشان يحرك العربية لان لو ضغط الهواء قليل هيخلي الموتور يبذل جهد اكبر عشان يحرك العربية مما هيترتب عليه استهلاك أعلى.



3- لا تستخدم سيارتك كوحدة تخزين متنقلة، فهذا يجعلها تستهلك بنزين أكبر لجر الحمولة التي بها بمعني ادق كل الكراكيب اللي في شنطة العربية هتخلي وزن العربية تقيل مما يترتب عليه استهلاك بنزين اعلى.



4- خطط ليومك بشكل جيد بحيث لا تهدر الطاقة في رحلات قد تستغرق وقت وكمية أقل من الكيلومترات بمعني انك تعمل المشاوير القريبة من بعض في نفس اليوم عشان ماتضطرش تروح كل مشوار على حدة.



5- يجب عليك القيادة بشكل معقول ودون سرعة أو تهور لأن ضغطك بشكل مفرط علي دواسة البنزين هيخلي عداد الـ RBM عالي دون جدوي وده سبب رئيسي في حرق وإهدار البنزين دون جدوى.



6- الاهتمام بشمعات الاحتراق (البوجيهات) و تغييرها بشكل دوري في معادها هيقلل من استهلاك البنزين.



7- علي الطرق السريعة يفضل غلق النوافذ وتشغيل التكييف و ان كانت سيارتك غير مكيفة اغلق النوافد قدر المستطاع لان دخول الرياح جوه العربية علي سرعة هيتقل وزنها و يخلي الموتور يبذل جهد اكبر لتحريك السيارة و بالتالي استهلاك عالي للبنزين .



8 - استخدام أفضل وأنقى انواع الوقود لان كل ما كان البنزين نقي بيقلل من نسبة حرقه و العكس صحيح مثلا بنزين 80 بيتحرق اسرع بكتير من 92 و 95 لان نسبة الرصاص فيه كتير مش بنزين صافي.



9- استخدام اللزوجة المناسبة لنوع السيارة وسنة صنعها لان لو استخدمت لزوجة أتقل من المطلوبة هيخلي الاجزاء داخل الموتور تتحرك بشكل أصعب نظرا لتقل كثافة وبالتالي استهلاك البنزين هيزيد.



10- كل ما كانت الاجهزة التي تعمل داخل السيارة أقل هيكون الاستهلاك أقل مثلا زي اضاءة الزينون او مضخمات الصوت تستهلك كهرباء أكثر، وبالتالي بنزين أكثر.