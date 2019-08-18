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أخبار العالم

مصر تدين تفجير كابول وتؤكد وقوفها مع أفغانستان في التصدي للإرهاب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:19 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت مصر اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول ؛ مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من بينهم عدد من النساء والأطفال.

وأكدت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان في التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب..معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا ومُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.

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