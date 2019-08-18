ليلة رائعة مع الاسطورة.. محمد عز العرب ينشر صورا من حفل عمرو دياب بالعلمين.. شاهد

نشر محمد عز العرب، مدير التصوير صورة من حفل عمرو دياب ، الذي أقيم الجمعة الماضية، في مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي.





وعلق محمد عز العرب على الصور: "ليلة رائعة مع الاسطورة" ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



كان عدد كبير من نجوم الفن قد حضروا الحفل، الذي قدم فيه عمرو دياب مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة وألبومه الجديد "أنا غير"، وأعلن طرح أغنية جديدة من الألبوم، الأسبوع الحالي.





وشهد الحفل حضورا جماهيريا مكثفا، يزيد على 30 ألف شخص، حيث شهد مركز الماسة بمدينة العلمين الجديدة إقبالا كبيرا من جمهور ومحبي عمرو دياب، قبل ساعات طويلة من بدء الحفل.



