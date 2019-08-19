يقتل الفساد.. برلماني يشيد بمشروع قانون الموازنة العامة ومحاسبة الحكومة

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية الخاص بتوحيد الموازنة العامة ومحاسبة الحكومة، مشيرًا إلى أنه يساهم بشكل كبير في منع الفساد الموجود بالمؤسسات قبل وقوعه.



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشروع الذي أعدته وزارة المالية الخاص بتوحيد الموازنة العامة يوضح اتجاه الدولة للشمول المالي والرقابة المالية بجميع القطاعات مما يعود بالنفع على الدولة في ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية ومحاسبة المخالفين من خلال الرقابة القوية على المؤسسات العامة.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلي أن الدولة تسعى لتكون الرقابة المالية أساس العمل وإصدار مثل هذا القانون باضافة بنود الميكنة والتحصيل الإلكتروني يسهل من عملية الرقابة وضبط نظام العمل.



كانت وزارة المالية، أعلنت عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة،لافتة إلى أن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلًا من الاساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.