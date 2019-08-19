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مدن القصير ومرسى علم بالبحر الأحمر تعيش فى ظلام دامس .. الأهالي : انقطاع الكهرباء يتكرر يوميا فى عدة مناطق .. رئيس القصير السابق : السبب فى خط 22.. و66 يحل الأزمة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:00 ص
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
ابراهيم جادالله
أهالي القصير ومرسى علم يشكون انقطاع الكهرباء بشكل مستمر
نفترش أسطح المنازل والشوارع أملا في نسمة هواء بديلا للمراوح والتكيفات
حل المشاكل بإنهاء خط الجهد العالي 66 وتجديد محطات الكهرباء


لازالت مدن القصير ومرسى علم تعانى من انقطاع التيار الكهربائى لأكثر من أسبوعين وذلك رغم الزيارة التى قام بها رئيس شركة القناة للكهرباء بمدينة القصير للتعرف على المشكلة ورغم ما دعم به المدينة من سيارات طوارئ لم يظهر لها أى دور فى المشكلة.

يقول ياسر خليل من أبناء القصير إن هناك مأساة شبه يومية يعيشها اهالى مدينة القصير بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تذبذب في التيار والجهد، وأن هناك مناطق انقطع عنها التيار أكثر ٨ ساعات.

يضيف أبو الحسن عمر انقطاع الكهرباء يكون لفترات متواصلة في بعض المناطق ومتقطعة في مناطق أخرى، والأهالي يفترشون أسطح المنازل والشوارع أملا في نسمة هواء تكسر موجة الحر الشديدة بسبب عدم القدرة على تشغيل التكييفات أو المراوح، مشيرا إلى أن الأهالي أرسلوا شكاوى كثيرة للمسئولين في شركة الكهرباء والوحدة المحلية وديوان محافظة البحر الأحمر، وأخيرا تم إرسال فاكس مجمع إلى رئاسة الوزراء.

يضيف محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير السابق أن السبب فى تلك المشكلة هو الخط المغذى لمدينة القصير "خط 22" والذى يتأثر دائما بالعوامل الجوية كالرطوبة العالية والأتربة والرياح وأى ظواهر طبيعية كالأمطار والسيول بجانب حاجته للصيانة.

وأوضح عصام على من القصير أن هناك عددا كبيرا من الأهالى يعانون بشكل يومى بسبب تذبذب الجهد والذى تسبب فى تلف الكثير من الأجهزة الكهربائية وهناك من قرر عمل محاضر للكهرباء للمطالبة بالتعويضات، حيث تلفت مئات الأجهزة الكهربائية وتكبد الأهالي خسائر مادية كبيرة.

ويؤكد أيمن حسنى من أهالى القصير أن حل مشاكل الكهرباء هو التزام الحكومة بإنهاء خط كهرباء الجهد العالي 66 والذى كان مقررا انتهائه فى يونيو الحالى وتم تأجيله بجانب إحلال وتجديد محطات الكهرباء بمدينة القصير.

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