متحدث البرلمان يكشف عن 5 رسائل من السيسى للمواطنين طرحت بـ عيد العلم





إضافة الى تأكيد الرئيس السيسى أنه لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل، ومن ثم فإن الدولة حاليًا تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة فى برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالى وفقا لمتطلبات التكنولوجيا البازغة ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وذلك اتساقًا مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة فى المجالات التكنولوجية الناشئة كالنانو تكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها".



وتابع: الرسالة الرابعة فى كلمة الرئيس السيسى تتطلب من الحكومة وجميع مؤسسات الدولة الإسراع فى وضع خطة واضحة المعالم لتنفيذها لتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها وعلمائها، فالسباق الحضارى هو أحد سمات عالمنا المعاصر الذى يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا وما يقوم عليها من نمو اقتصادى عملاق وأن تحديات العصر الذى نعيشه الآن هى فى الواقع تحديات علمية وتكنولوجية وعصر لا تنافس فيه ولا مشاركة عالمية ولا نفاذ إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وأكد متحدث البرلمان ان الرسالة الخامسة تتمثل فى طمأنة الرئيس السيسى للشعب المصرى عندما أشار الرئيس إلى أنه على الرغم مما نواجهه من صعوبات وتحديات فى مسيرتنا نحو التنمية والتطوير فإننا على الطريق الصحيح نسارع الخطى الحثيثة، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات يدفعنا للمزيد من البذل والعطاء فى سبيل الرقى والتقدم والازدهار بمجتمعنا المصرى.

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب وكيل لجنة القيم بالبرلمان ان الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث بمجموعة من الرسائل لمصر وشعبها خلال كلمته التاريخية والمهمة التى القاها بمناسبة احتفالية مصر بعيد العلم فى مقدمتها تقديره واحترامه الكبيرين للعلم والعلماء المصريين.وقال "حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ان الرسالة الثانية هى تأكيد الرئيس السيسى أن الإنسان المصرى هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات ويؤكد لنا التاريخ هذه الحقيقة، فبرغم كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين ولذلك فإن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى صحيًا وعلميًا وثقافيا.وأضاف صلاح حسب الله ان الرسالة الثالثة تتمثل فى اعلاء الرئيس السيسى لمكانة العلم والتعليم بتأكيده أنهما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته وأن الدولة تنشئة العقل المفكر المستنير المستعد لقبول العلم والمعرفة والذى يتحلى بمهارات الفهم والتطبيق والتحليل لذلك سعينا إلى تطوير المنظومة التعليمية لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطا وثيقا بمتطلبات المجتمع وسوق العمل المحلى والدولى ويسهم فى تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.