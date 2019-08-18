حصدت 5 جوائز.. أستاذة أسيوط الفائزة بجائزة الدولة التقديرية قدمت 112 بحثا علميا

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، الدكتورة إيمان خضر الأستاذ المتفرغ بقسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب بالجامعة والحائزة على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية لعام 2018 وذلك ضمن احتفالية الدولة بـ"عيد العلم" والذى نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذى شهد حضور نخبة من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية لتكريم عدد من علماء مصر النابغين والفائزين بجوائز النيل والتقديرية لعامى 2017 و 2018.



وأعربت الدكتورة إيمان خضر عن فخرها واعتزازها بتكريم السيسى والذى يعد تكريمًا لأساتذة جامعة أسيوط وعلمائها المتميزين فى مختلف المجالات والذى يعد استكمالًا لمسيرة الجامعة المتميزة والتي ضمت على مر تاريخها أسماء لامعة وقامات علمية مرموقة على المستويين المصري والعالمي ممن مثلوا القدوة والمثل للأجيال المتعاقبة أن تحذو حذوهم وأن يمثل الانتساب لاسم تلك الجامعة العريقة فخر وعزة لكل أبنائها والتي لا تألوا جهدًا فى توفير سبل الدعم والرعاية لأبنائها من الباحثين والأساتذة ى مختلف المجالات.



وحصلت الدكتورة إيمان على درجة الدكتوراه عام 1993 ودرجة الأستاذية عام 2003 إذ قدمت 112 بحث علمي منشور فى عدد من الدوريات العلمية العالمية، هذا إلى جانب فوزرها بجائزة التميز فى البحث العلمي فى العلوم الطبية عام 2012، وجائزة الدولة للتفوق العلمي فى عام 2010، وحصولها على جائزة جامعة أسيوط للتميز العلمي فى العلوم الطبية عام 2003، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية عام 2000، وجائزة أحسن البحوث فى العلوم الطبية عام 1998.



كما أشرفت على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه كما لها إسهامات علمية كبرى فى مجالات التغييرات والمسارات العصبية والفسيولوجية للصور المرضية المختلفة فى مراحل ما بعد السكتة حيث أسهمت تلك الدراسات فى الاعتراف بدور جامعة أسيوط فى هذا المجال.