بدء برنامج بناء قدرات الطلاب على ريادة الأعمال بجامعة بني سويف.. 31 الجاري

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن بدء فعاليات برنامج بناء قدرات الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال خلال الفترة من 31 اغسطس الجارى وحتى 5 سبتمبر المقبل، والذى يأتي في إطار تعاون وحدة تطوير المشروعات بالجامعة ومركز الإبداع التكنولوجي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .



وأكد رئيس الجامعة أن وضع الطلاب على طريق الابتكار وريادة الإعمال ، وتمكين الطلاب من توليد الأفكار المبتكرة أحد أهم أولويات الجامعة ، وذلك من خلال التدريب التطبيقي العلمي التفاعلي ، لافتًا الى ان البرنامج يهدف الى أن يصبح الطلاب مبتكرين وأصحاب مشاريع وشركات خاصة في المستقبل من ناحية ، وتنمية مهاراتهم المتنوعة لتواكب متطلبات سوق العمل والشركات المحلية والعالمية من ناحية أخري .

وأضاف الدكتور هاني النشار مدير وحدة تطوير المشروعات أن البرنامج سوف يقدم حزمة من التدريبات المتخصصة فى مجال ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة ، ومهارات الاتصال ، والحاسب الآلي ، ونظم المعلومات ،ويستهدف في المرحلة الأولي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ، والعلوم ، والتجارة .

