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فن

عرض كينج سايز لـ محمد هنيدي في رأس السنة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:32 م
فيلم كينج سايز لـ
فيلم كينج سايز لـ محمد هنيدى
أحمد إبراهيم
حدد فريق عمل فيلم "كينج سايز" الماخوذ عن عقلة الأصبع موعد عرض الفيلم بالسينمات، بحيث يعرض فى ليلة راس السنة المقبلة لعام 2020.

وكانت توقف فريق العمل عن تصويره بسبب انشغال الفنان محمد هنيدى بعرض مسرحيته "3 ايام فى الساحل" بين السعودية ومصر.

فيما انتهى فريق العمل من تصوير يوم واحد ومن المقرر أن يكمل فريق العمل التحضيرات خلال الفترة القليلة المقبلة لاستكمال تصوير الفيلم حتى يكون جاهزا للعرض فى ليلة راس السنة.

الفيلم يقوم ببطولته محمد هنيدى وتاليف عمر طاهر واخراج اسلام خيرى.

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