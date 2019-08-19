هل يجوز النذر بإخراج مال من أموال زوجي بدون علمه ؟.. الإفتاء ترد

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته ( هل يجوز النذر بإخراج مال من أموال زوجي بدون علمه ؟).



وأوضح شلبي، فى فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلاً: إنه لا يصح أن تعلقى أمر على مال غيرك، لأن هذه مال زوجكِ فكل شخص له ذمة مالية مستقلة.



وأشار الى أنه لا يصح أن تأخذى من ماله دون إذنه، فكل شخص له حق التصرف فيما يملك.



وتابع: فلا يجوز للإنسان أن يتصدق بما لا يملكه.