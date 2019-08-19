ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز النذر بإخراج مال من أموال زوجي بدون علمه ؟.. الإفتاء ترد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته ( هل يجوز النذر بإخراج مال من أموال زوجي بدون علمه ؟).

وأوضح شلبي، فى فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلاً: إنه لا يصح أن تعلقى أمر على مال غيرك، لأن هذه مال زوجكِ فكل شخص له ذمة مالية مستقلة.

وأشار الى أنه لا يصح أن تأخذى من ماله دون إذنه، فكل شخص له حق التصرف فيما يملك.

وتابع: فلا يجوز للإنسان أن يتصدق بما لا يملكه.

ترشيحاتنا

مصر تحصد لقب كأس العالم لناشئي كرة اليد .. فيديو

شاهد | تصميماته.. اختيار مسجد مصري ضمن الأفضل على مستوى العالم

هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟.. فيديو

مفاجأة صادمة.. مكافأة اتحاد اليد لمنتخب الناشئين الفائز بكأس العالم 1500 جنيه فقط.. فيديو

دنيا عمرها ما شكت فيا ... رامى رضوان يكشف سبب ارتدائه هذا الإكسسوار رغم الانتقادات .. فيديو

هجوم من ترامب على الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور