مسرحية استعراضية غنائية .. محمد رمضان يجهز مفاجأة جديدة لـ الجمهور

كشف المخرج تامر كرم عن التحضير لعمل مسرحي جديدا يجمعه بالفنان محمد رمضان و من المقرر أن يبدأ فى بروفاتها خلال الفترة القليلة المقبلة.



وقال تامر كرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "قريبا جدا النجم محمد رمضان فى مسرحية استعراضية غنائية".



يذكر ان محمد رمضان قدم مسرحية من قبل بعنوان "اهلا رمضان" والتى عرضت منذ 3 سنوات وشارك فى بطولتها الفنانة روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.



ويقدم حاليا المخرج تامر كرم مسرحية "الملك لير" الذى يقوم ببطولته يحيى الفخرانى وهبة مجدى ومحمد فراج وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقى.



