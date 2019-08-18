الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات مطروح ، والمنيا ، والبحيرة الجمعة المقبلة، تحت عنوان : ” الصحبة وأثرها في بناء الشخصية ” .



القافلة الأولى إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كلا من الشيخ فايز حسين محمد حسين، والشيخ عبد الوهاب محمد عبد الغني، الشيخ حمادة إبراهيم منصور، والشيخ فوزي طارق فوزي .



القافلة الثانية إلى محافظة المنيا إدارة سمــالوط، ويشارك فيها كلا من الشيخ قطب عبد الكريم قطب، والشيخ عصمت الحماوي الدفراوي، والشيخ يسري محمود توفيق، والشيخ محمود يوسف محمد، والشيخ أحمد عبد العظيم مصطفي، والشيخ عبد النبي رجب محمد، والشيخ أحمد شعبان أحمد، والشيخ محمود محمد نجيب، الشيخ أحمد خليفة أحمد، والشيخ صالح فؤاد محمد.



القافلة الثالثة إلى محافظة البحيرة وادي النطرون ، ويشارك فيها كلا من الشيخ إبراهيم جمال محمد النعيري، الشيخ عبد الحميد عبد العاطي متولي، الشيخ صابر عبد الحميد علي البرقماني ، الشيخ محمد أحمد محمد غنيم، والشيخ عرفة عطية السيد .