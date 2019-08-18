هونها يا الله .. رانيا يوسف تمر بأزمة صحية .. تفاصيل مثيرة

الأيام الأخيره معرفتش استمتع بأجازه العيد وده بسبب أزمه صحيه مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب 🤲 pic.twitter.com/OwK25zn8SR — رانيا يوسف (@RaniahYousief) August 18, 2019

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة تحتوى على عبارة " هونها يالله " من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".وعلقت رانيا يوسف قائلة: "عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب " .وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :الله يشفيكي ويعافيكي ـــــ الف سلامة عليكي يا نجمة ـــــ الف الف سلامة عليكي يا ست الكلوتستعد الفنانة رانيا يوسف للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الآنسة فرح"، والمقرر أن يتم عرضه خارج الماراثون الرمضانى 2020.