مخاوف من تعرضه للانهيار .. سكان عقار بطنطا يستغيثون بالمحافظ .. صور

تقدم العشرات من المواطنين سكان عقار بشارع سمير عبدالرحيم خلف مساكن الجلاء بمدينة طنطا بشكاوي رسمية واستغاثات إلى اللواء هشام السعيد بمحافظة الغربية لطفح مياه الصرف الصحى أسفل المنزل.



وأكد عبد السميع محمود شرف شعلان أحد سكان المنزل أن مياه الصرف الصحى طفحت أسفل المنزل والمياه تغرق مدخل العقار وقمنا بإخطار المحافظة ولكن دون جدوى.



وأشار إلى أن تلك كارثة وفى حالة عدم سرعة التدخل لحل هذه الكارثة ستلحق بالضرر للمناطق المجاوره للعقار، وهذه المياه أثرت على المنازل والمنازل المجاوره لبدء تأكل الاثاثات مما يؤدى الى إنهيار العقارات فى اى لحظة.



وناشد سكان العقار اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب بسرعة تشكيل لجنة فنية لمعاينة الوضع على الطبيعة واتخاذ اللازم حتى لا تحدث كارثة تؤدى لانهيار العقار وتشريد السكان .