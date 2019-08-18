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أشهرهم برجين بإيطاليا.. شاهد | أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:20 م
غابة رأسية
غابة رأسية
أماني إبراهيم
غزت الغابات الرأسية العالم في فترة قصيرة، ويبدو أن أفريقيا سيكون لها نصيب من المباني المنقذة للبيئة من خلال إنشاء أول غابة رأسية بالقارة السمراء في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كشف المهندس المعماري الإيطالي والمخطط الحضري ستيفانو بويري المسئول عن تصميم وتنفيذ المشروع تفاصيل الغابة التي ستصبح الأولى من نوعها بالقارة بأكملها.

ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية فإن ستيفانو المسئول عن تصميم وتنفيذ المشروع كشف عن تصميمات لثلاثة مباني مقترحة كغابات عمودية أحدها بمثابة فندق واثنين من المباني السكنية، وسيتم تغطيتها بـ 350 شجرة و1400 شجيرة دائمة الخضرة، وستكون قادرة على إنتاج أكثر من 8 أطنان من الأوكسجين سنويا، وستبدأ أعمال الإنشاء في عام 2020، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2022.

"أن تعيش في مبنى سكني وكأن الطبيعة تحتضنك" كان هذا هدف ستيفانو، فتصميمات ستيفانو المبتكرة والتي تعتمد على توظيف التصميمات الهندسية في خدمة البيئة غزت العالم، فرواية تدعى «البارون ساكن الأشجار» قرأها المعماري الإيطالي ستيفانو بويري في طفولته ومنذ ذلك الوقت وهو مهووسا بالأشجار ودمج الطبيعة في تصميماته سواء مباني او واجهات مائية وغيرها، وكأنه اتخذ على عاتقه تنفيذ حلم إنقاذ العالم من التلوث ببناياته الخضراء.

"Il Bosco Verticale" هذا هو اسم البناية الأكثر شهرة لستيفانو، وهي غابة رأسية عبارة عن برجين سكنيين لمشروع، على مساحة 262 قدما، و367 قدما، ويوجد بهما حوالي 20 ألف شجرة مثبتة جيدا على الشرفات بشكل غير منتظم.

والمميز في هذا البرج التنظيم الشديد ومنها أنظمة التدفئة الحرارية، ومرافق الصرف الصحي.

وقدم ستيفانو العديد من الغابات العمودية في أوروبا، كالتي موجودة في إيطاليا فيبدو أنها ستجتاح العالم قريبا، حيث صمم ستيفانو الكثير منها في تريفيزو في إيطاليا، ولوزان في سويسرا، وأترخت في هولندا.

ووصلت الغابات الرأسية إلى الصين أيضا، حيث صمم ستيفانو مدينة غابة كاملة وتضم مستشفيات ومنازل ومدارس كلها مغطاة بالأشجار، في مقاطعة قوانجشي بالصين والتي سيتم الانتهاء من بناءها في عام 2020.
أشهرهم برجين بإيطاليا.. شاهد | أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم
أشهرهم برجين بإيطاليا.. شاهد | أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم
أشهرهم برجين بإيطاليا.. شاهد | أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم
أشهرهم برجين بإيطاليا.. شاهد | أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم

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