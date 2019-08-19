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يا فرحة ماتمت.. فرح يتحول لمأتم عقب إصابة 61 حالة بالتسمم.. أمن الشرقية يتحفظ على الطباخ.. وطوارئ بمديرية الصحة.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى 61 حالة تسمم في الزقازيق
سحب عينات من وجبات الأكل ومياه الشرب والمياه الجوفية لتحليلها
أمن الشرقية يتحفظ على صاحب حفل الزفاف والطباخ

ليلة قاسية عاشها أهالي قرية غزالة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب إصابة ما يقرب من 61 حالة باشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة في أحد الأفراح بالقرية مما جعل الفرح يتحول الي مأتم ومكان لنقل المصابين إلى مستشفيات جامعة الزقازيق وصيدناوي .

"يا فرحة ماتمت.. مشفناش نوم من أمبارح"، بهذه الكلمات بدأت عدد من سيدات أهالي القرية حديثهم لموقع صدي البلد يرون تفاصيل الحادث مؤكدين أنه عقب تناول المعازيم وجبة عشاء في الفرح بدء عدد من الأطفال يشعرون بدوار ودوخة مصحوبة بقيء وإسهال وبدأ العدد يزداد مما جعل الأهالي تسرع بالانصراف من الفرح وتتوجه الى المستشفيات القريبة للكشف علي أبنائهم.

وأضاف آخرون أنه مع تزايد أعداد المصابين بدأ الأهالي بالاتصال بالإسعاف ونقل المصابين مباشرة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي ومستشفى صيدناوي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه فقد اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الحالة الصحية للمصابين من مختلف الأعمار من أبناء قرية غزالة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإصابتهم باشتباه نزلات معوية حادة إثر تناولهم لوجبة غذائية بحفل زفاف بالقرية، مما تسبب في إصابتهم بآلام بالبطن ومغص شديد.

فيما أكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم نقل 31 حالة لمستشفى صيدناوي الجامعي و15 حالة لمستشفى الزقازيق العام و15 حالة لمستشفى الأطفال صيدناوي،لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية و العلاجية للاطمئنان على حالتهم و تماثلهم للشفاء.

كما يتابع محافظ الشرقية مع وكيل مديرية الشئون الصحية الحالات المصابة أولًا بأول للاطمئنان عليها ، مشددًا على عدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء ، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم.

وأصدر الدكتور "هشام مسعود" وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية تعليمات مشددة لمدير عام الطب الوقائي بالمديرية باصطحاب فريق من إدارة مراقبة الأغذية و صحة البيئة لاتخاذ الإجراءات الوقائية و سحب عينات مياه مرشحة من منازل الحالات المصابة بالقرية ومنازل مجاورة وسحب عينات من محطة تحلية رفع الزراعة وسحب عينات من المياه الجوفية بالقرية ، وسحب وجبة غذائية كاملة وإرسالها للمعمل المشترك بالزقازيق والمعامل المركزية بالقاهرة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ اللازم قانونًا في هذا الشأن.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم علي صاحب فرح بقرية غزالة عقب تسمم ما يقرب من 35 شخصًا، بالإضافة إلى التحفظ على الطباخ، وجار تحرير محضر بالواقعة.

فيما قررت مديرية الصحة بالشرقية رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة الزقازيق وصيدناوي والأحرار وجميع المستشفيات القريبة من وحدة طب الأسرة بقرية غزالة تحسبًا لظهور أي حالات أخرى مشتبه في إصابتهم باشتباه تسمم غذائي.

فيما انتقل فريق من مديرية الصحة وتم التحفظ علي بواقي الأطعمة والمشروبات والأطباق بالفرح لفحصها والوقوف على ما إذا كان الطعام المقدم في الفرح هو السبب وراء الإصابة باشتباه التسمم من عدمه.

وفي النهاية فقد أكد عدد من أهالي القرية أن الطباخ من المحتمل جدا أن لا يكون له دخل بما حدث وخاصة أنه أعتاد علي الطهي في معظم أفراح القرية والقري المجاورة ومشهود له بالنظافة وربما تقع المسئولية علي المواد التي أحضرها صاحب الفرح.
يا فرحة ماتمت.. فرح يتحول لمأتم عقب إصابة 61 حالة بالتسمم.. أمن الشرقية يتحفظ على الطباخ.. وطوارئ بمديرية الصحة.. صور
يا فرحة ماتمت.. فرح يتحول لمأتم عقب إصابة 61 حالة بالتسمم.. أمن الشرقية يتحفظ على الطباخ.. وطوارئ بمديرية الصحة.. صور
يا فرحة ماتمت.. فرح يتحول لمأتم عقب إصابة 61 حالة بالتسمم.. أمن الشرقية يتحفظ على الطباخ.. وطوارئ بمديرية الصحة.. صور

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