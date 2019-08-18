برلمانية تشارك ببرنامج القادة القادمين بمجال الحكم في سنغافورة

تشارك الدكتورة ماريان أمير عازر، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري في برنامج القادة القادمين في مجال الحكم في الفترة من 20 الى 28 اغسطس 2019 في سنغافورة.



ويُشار إلى أن الدكتورة ماريان عازر كانت تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات منذ 17 عاما قبل أن تصبح عضو مجلس النواب، حيث عملت كمستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرات الاستراتيجية.



وقالت السفارة السنغافورية في بيان لها اليوم، أنه في عام 2017 اعترف رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال بتفوق الدكتورة ماريان عازر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2018, حيث تم إعتبارها واحدة من اكثر 50 امرأة تأثيرا في مصر.



وأضافت : برنامج القادة القادمين في مجال الحكم هو برنامج يهتم خصيصا ببناء القادة في القطاع العام وكذلك في وضع السياسات والمبادرات العامة حيث سيقوم المشاركون ايضا بزيارة منظمات القطاع العام والخاص, وسيحضرون جلسات حوار مع كبار القادة السنغافوري بمن فيهم رئيس وزراء سنغافورة, ووزيري االدفاع والشؤون الخارجية.



وأتمت بيانها قائلة : نحن نهنئ الدكتورة عازر على اختيارها للمشاركة في البرنامج ونامل ان تكون زيارتها الى سنغافورة مثمرة ، ونأمل أيضا أن تستمتع باستكشاف سنغافورة".