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متابعة الحاج حتى عودته .. فوائد البوابة الإلكترونية للعمرة .. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:22 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال باسل مصطفى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، أن البوابة الإلكترونية للعمرة التى بدأ تشغيلها تجريبًا ، عبارة عن تطوير الخدمات المقدمة حاليا .

وأضاف مصطفي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ، في برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية«dmc»، أن المملكة العربية السعودية استخدمت التكنولوجيا في الحج والعمرة منذ سنوات ،وكان لازامًا علينا ان نواكب هذا التطور موضحًا أن أهمية البوابة الإلكترونية تبدأ منذ الترويج لبرامج العمرة وإعدادها وتنظيمها.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ، إلي ان من ابرز فوائد البوابة الإلكترونية متابعة الحاج والمعتمر لحظة بلحظة خلال تواجده في الأراضي المقدسة حتي عودته الي الأراضي المصرية مضيفًا أن البرنامج يتيح أيضا التواصل المباشر مع الوزارات المعنية في مصر .

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