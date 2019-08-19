برلماني يطالب بتعاون الوزارات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

انتقد عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أداء وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل جديدة للشباب، مطالبًا بضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات المعنية للقضاء على نسبة البطالة في مصر.



وأضاف "زنط" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تعاون وزارة التعليم العالي مع وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل جديدة للخريجين ضروري، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى لدعم المواطن المصري بشكل كبير ولابد أن تقوم الوزارات بنفس المنهج الذي يحقق العدالة الاجتماعية في مصر.



وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أن وزارة الاستثمار تقوم بخطوات قوية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين لافتتاح مشاريع جديدة من الممكن أن توفر فرص عمل جديدة للشباب ولكن ينقصها التنسيق والتعاون مع وزارة القوي العاملة لتشغيل الشباب في هذه المشاريع وتقليل نسبة البطالة.



ولفت النائب إلى أن المواطن المصري تحمل فاتورة الإصلاح ومن الضروري أن تقوم الحكومة بالسعي وتكثيف الجهود لتوفير الدعم والاستقرار الكامل له.