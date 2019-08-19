ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتعاون الوزارات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:01 ص
النائب عبد الرازق
النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
حسن رضوان
انتقد عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أداء وزارة القوى العاملة في توفير فرص عمل جديدة للشباب، مطالبًا بضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات المعنية للقضاء على نسبة البطالة في مصر.

وأضاف "زنط" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تعاون وزارة التعليم العالي مع وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل جديدة للخريجين ضروري، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى لدعم المواطن المصري بشكل كبير ولابد أن تقوم الوزارات بنفس المنهج الذي يحقق العدالة الاجتماعية في مصر.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أن وزارة الاستثمار تقوم بخطوات قوية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين لافتتاح مشاريع جديدة من الممكن أن توفر فرص عمل جديدة للشباب ولكن ينقصها التنسيق والتعاون مع وزارة القوي العاملة لتشغيل الشباب في هذه المشاريع وتقليل نسبة البطالة.

ولفت النائب إلى أن المواطن المصري تحمل فاتورة الإصلاح ومن الضروري أن تقوم الحكومة بالسعي وتكثيف الجهود لتوفير الدعم والاستقرار الكامل له.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفير فرص عمل للشباب بمرتبات مناسبة في أسيوط

للقضاء على البطالة.. برلماني يضع روشتة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

هل الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. نواب: بشهادة منظمات عالمية يسير فى الطريق السليم.. ومطالب بتفعيل الرقمنة الشاملة للتخلص من البيروقراطية

ترشيحاتنا

لماذا دخل منتخب مصر التاريخ من أوسع أبوابه فى كرة اليد ؟ تفاصيل

عاشق الشباك.. المصرى حسن وليد يحصد لقب هداف كأس العالم لناشئي اليد

هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟.. فيديو

لو عندك كلب او قطة.. احذر من مرض السعار الذي يسبب الوفاة للإنسان

بهذه الطريقة.. تعرف على كيفية إنشاء حساب واتساب

هجوم من ترامب على الحزب الديمقراطي بسبب إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور