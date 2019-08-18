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رياضة

شباب من دهب .. احمد حسن يهنئ منتخب مصر لكرة اليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:21 م
احمد حسن
احمد حسن
محمد بدران
حرص احمد حسن عميد لاعبي العالم، على تهنئة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا.

وكتب أحمد حسن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏‏: "‏‏‏مبروك شباب من دهب .. أحيانا لا تكفى كلمات المدح والشكر حق شباب بل رجال تعاهدوا وتكاتفوا من أجل النجاح فكان الذهب والتتويج مكانهم.. مبروك فخر الرياضة المصرية مبروك شباب يد مصر رفعتم الرأس عاليا وهنيئا لمصر بمستقبل جديد لكرة اليد".

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد .

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، علي منتخب ألمانيا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.
شباب من دهب .. احمد حسن يهنئ منتخب مصر لكرة اليد

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