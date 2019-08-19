بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019

يستعد استاد "مولينيو" لفتح أبوابه لاستضافة المباراة المباراة الإختتامية للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون والتي ستقام يوم الاثنين 19 - 8 - 2019، حيث يأمل مانشستر يونايتد في اكتساح ولفرهامبتون.



موعد مباراة مانشستر يونايتد و وولفرهامبتون

وتدخل نادي مانشستر يونايتد "كتيبة سولشاير" -في لقاء ينطلق في التاسعة من مساء الاثنين- بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على تشيلسي برباعية في الجولة الإفتتاحية جعلت جماهير مانشستر يونايتد سعيدة بالبداية، لكن الخصم " ولفرهامبتون " هذه المرة من أعند الفرق الموجودة في الدوري الإنجليزي وتملك سجلا مشرفا أمام الكبار.



على الجانب الأخر يعتبر فريق وولفرهامبتون من الوافدين الجدد في الدوري الممتاز لكنه نجح في إلحاق الهزيمة بعدد من الفرق الكبري حيث حصد 16 نقطة من الأندية الكبرى باستثناء مانشستر سيتي.



واختتم وولفرهامبتون الدوري الانجليزي الموسم الماضي، في المركز السابع برصيد 57 نقطة بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل في تسع وتلقى الهزيمة فى 13 مباراة، وبهذه النتيجة يتأهل رسميًا إلى الدوري الأوروبي موسم 2019-2020.



