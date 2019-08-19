بعد افتتاح السيسي للمرحلة الثانية من الصوب الزراعية.. «الفلاحين»: سيحقق طفرة في المنتجات.. وتعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية.. و«الزراعيين»:يسد الفجوة في الخضراوات والفاكهة

"الفلاحين": الصوب الزراعية يعادل إنتاج مليون فدان من الزراعات التقليدية

أبو صدام: افتتاح السيسي للمرحلة الثانية للزراعات المحمية رسالة اطمئنان

"الزراعيين": الصوب تسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك السلع



ونوه نقيب المنتجين الزراعيين إلي أن مشروع الصوب الزراعية القومي في مرحلته الثانية الذي افتتحه الرئيس السيسي يتحدث عن نفسه من حيث الامكانيات والتكنولوجيا الذي يشهدها هذا المشروع، مؤكدا أنه تم بإرادة وأيد مصرية كما أن التمويل مصري.



وأضاف أن المنتجات الزراعية التي سيتم إنتاجها من هذه الصوب الزراعية ستكون لها جودة ومواصفات تتماشى مع المنتجات الزراعية من الخضروات والفاكهة العالمية مما سيفتح أبواب جديدة للصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة، كما أنها ستسد العجز الذي نشهده في بعض المواسم من الخضراوات والفاكهة.



وأكد أن الصوب الزراعية ضمان كافي لاستمرار تواجد جميع الخضراوات والفاكهة طوال العام.



أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بمشروع إنشاء الصوب الزراعية الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمرحلتيه الأولى والثانية من المشروع القومي للزراعات المحمية بالصوب الزراعية، والذي سوف يساهم في زيادة حجم المنتجات الزراعية بمصر، وتوفير المياه، بجانب عدد من الفوائد التي ستجنيها مصر مستقبلا، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.من جانبه قال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، أن المشروع يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.وأشار عبدالستار، الى ان الافتتاح الجديد يأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.وتابع: "يعد مشروع الصوب الزراعية خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأن مشروعات الصوب الزراعية تحقق معدلا كبيرا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي، فضلًا عن توفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بالتنقيط،وينعكس مشروع الصوب الزراعية على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات، فضلا عن انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليا، وتستخدم في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح، وأن المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية".وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، يبعث برسائل الاطمئنان على مستقبل الزراعة في مصر ويزيل القلق والتخوفات المستقبلية من تأثيرات التغيرات المناخية وقلة المياه وتقلص الأراضي الزراعية القديمة.وأضاف أبو صدام أن مشروع الـ 100 الف فدان صوب زراعية معجزة زراعية بكل المقاييس ومطلب قومي ضروري في ظل الوضع الزراعي الحالي والزيادة السكانية الرهيبة، لافتا إلى أن إنتاج فدان الصوب يعادل إنتاج 5 أفدنة أرض مكشوفة ويوفر 40% من الماء والمستلزمات الزراعية الأخرى مشيرا إلى أن إنتاج الصوب يتمتع بجودة عالية ومواصفات صحية عالمية صالحة للتصدير لكل دول العالم مما يرفع من العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.وأوضح نقيب الفلاحين أن هذا المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط سيوفر فرص عمل كثيرة للمصريين ويقضي على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية محليا.وأشار الى أن المشروع القومي للزراعات المحمية سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن توفير التقاوي والاستفادة القصوى من وحدة المياه والارض بجانب مضاعفة العائد الاقتصادي عن طريق إضافة قيمة تصنيع المنتجات الزراعية، حيث إنه مشروع متكامل.وقال المحمدي البدري نقيب الزراعيين بالقاهرة والجيزة ، إن المرحلة الاولى من افتتاح الرئيس السيسي للصوب الزراعية كانت فى فبراير ٢٠١٨ والان نشهد فى ٢٠١٩ افتتاح المرحلة الثانية وذلك في اطار المشروع القومى لإنشاء ١٠٠ الف صوبة زراعية محمية تنفذ من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.وأضاف "المحمدي" أن هذا المشروع القومي يعد المشروع الأكبر والأضخم فى مجال الصوب الزراعية فى الشرق الأوسط ويهدف به القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائي لأن الأمن الغذائي هو اساس للأمن القومى المصرى.وأشار المحمدي البدري إلي أن انتاج الصوب الجديدة يحقق سد الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك وزيادة المعروض فى الأسواق المحلية بهدف ضبط الاسعار فى السوق المحلى مما سيؤدي إلي تخفيض الاسعار وكذلك سيحد من تذبذب الاسعار فى السوق المحلى ارتفاعا أو انخفاضا .ولفت المحمدي البدري إلى أن إنتاج منتج آمن من الخضروات والفاكهة طبقا للمواصفات الأوروبية سوف يفتح منافذ تصديرية جديدة فى كل دول العالم العربية والأوربية وذلك لأن المنتج خالى من متبقيات المبيدات والاسمدة والارض التى تم تنفيذ المشروع بها ارض بكر خالية من كافة الملوثات.من جانبه قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، إن مصر لديها فجوة كبيرة في انتاج الخضروات والفاكهة واستهلاكها خاصة بين المواسم وبعضها والبعض، كما أن لدينا تذبذب في أسعارها.وأوضح واصل، أن جودة المنتجات الزراعية المصرية لا تناهض المنتجات الزراعية العالمية خاصة في ظل التكنولوجيا والتقدم الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة.