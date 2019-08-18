يحرض المصريين على الموت.. محمد الباز ينشر "فيديو مجنون" لـ وجدي غنيم

عرض الإعلامي "محمد الباز"، فيديو للإخواني الهارب وجدي غنيم يحرض المصريين على قتل أنفسهم والعنف ضد الوطن، معللا ذلك بموتهم في سبيل الله والشهادة.



وقال وجدى غنيم خلال خطابه: "ليه تموت في حادثة عربية أو مستشفي لما ممكن تموت في سبيل الله".



وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن هذا الداعية الرقيع يسعى لتحريض المصريين علي الموت علي خلاف ما تدعو له الدولة من سلام وتفاؤل.