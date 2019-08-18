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فرحة ما تمت.. عريس يسقط ليلة زفاف ويدخل في غيبوبة تمنعه من تذكر زوجته

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:30 م
صدى البلد
أحمد شريف
سقط عريس سقط في ليلة زفافه ونسى أنه متزوج، عندما افاق من غيبوبة دخل فيها حين تعرض لحادث السقوط.

وقالت صحيفة "ديلي ميل": كان كريس مالون ، 49 عامًا ، يساعد عامل الفندق في حمل هدايا زفافه لنقلها إلى جناح شهر العسل الذي قام بحجزه بفندق ماكدونالد هوستون هاوس في مدينة أبهال ، بمنطقة لوثيان الغربية في اسكتلندا عندما تعثر وسقط على رأسه.

وعانى العريس الذي لم تكتمل فرحته بعرسه من كسور في الجمجمة وكسر في الظهر والكتف وكسر في اليد وكدمات بعد سقوطه المروع في 14 يونيو الماضي.

و بعد 10أيام قضاها العريس في غيبوبة ، استيقظ كريس على وجه زوجته الجديدة أفريل ، 43 عامًا ، التي بقيت بجانب سريره عندما كان فاقدًا للوعي.

وفي البداية لم يتذكر العريس انه كان متزوج بعد استيقاظه من الغيبوبة التي تعرض لها، بعد ان تعثر فى الفندق وسقط بشكل مرعب.

وأمضى كريس مضى الـ 10 أيام الأولى في العناية المركزة وأسبوعين آخرين في وحدة التبعية العالية، بعد نقله من المستشفى الملكي في إدنبره إلى وحدة متخصصة في مستشفى ويسترن العام في إدنبرة.

ولا يزال كريس غير قادر على العودة إلى العمل كمسؤول في شركته ، فيما تمنعه إصابة ظهره من ممارسة رياضة كرة الريشة والذهاب إلى الجيم.

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