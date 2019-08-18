الديهي: الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد وسنصل لحد الدين المثالي بعد عام 2022..فيديو

أكد الإعلامي نشات الديهي أن هناك وكالة ايطالية متخصصة "وكالة نوفا" قامت بعمل بحث عن الديون المصرية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث أكدت ان الديون في عام 2017 وصلت إلى 108% أما في عام 2018 وصلت إلى 98% وطبقا لما أعلنته وزارة المالية سنصل في عام 2020 إلى 82%.



وأضاف مقدم برنامج بالورقة والقلم أنه من المنتظر أن نصل في عام 2022 إلى 77.5% مشيرا إلى أن حد الدين المثالي هو 66% وبالتالي وصول مصر لهذا الرقم في عام 2022 هو امر عظيم.



وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الإقتصاد المصري يسير بشكل جيد والدين العام يقل وتحقيق فائض يزيد واالنجاح في تقليل عجز الموازنة والتضخم والبطالة وهذا كلة يؤكد انننا نسير في الطريق الصحيح.



واشار مقدم برنامج بالورقة والقلم أن رائحة الخير تخيم على الأجواء بمصر وتحقيق نجاحات كبيرة .