بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " صورة لها بالمايوة علي البحروظهرت جميلة بمايوة اصفر مربوط من الرقبة وعليه مشغولات من نفس اللون، ولم تعتمد على اي مكياج بالصورة ولكنها ظهرت بطبيعتها وشعر مبلل.وارتدت جميلة سلسلة باللون الذهبي متدليه منه شكل العملة كما اعتمدت قيراط من نفس العملة او مايشبه الجنية الذهب ، والتقطت الصورة بطريقة عفوية ولكنها اصارت الجدل