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فن

شاهد.. سعد الصغير يهنئ مننخب الناشئين

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:49 م
سعد الصغير
سعد الصغير
القسم الميدانى
هنأ الفنان سعد الصغير منتخب مصر للناشئين لحصدهم لقب المونديال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وقال سعد الصغير " مليون مبروك لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد .. بتحقيق النصر والحصول علي بطولة كأس العالم .. الفريق أداؤه أكثر من رائع وأبهر الجميع .. تستحقون الفوز بجدارة .. مصر فخورة بيكم وبنجاحكم .. مصر تستحق النصر".

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

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