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احمد موسى يطالب باستقبال شعبي لأبطال ناشئي كرة اليد بعد فوزهم بكأس العالم.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:29 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حمزة شعيب
هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2000، لفوزهم ببطولة كأس العالم لليد، بعد سحقهم للمنتخب الألماني بنتيجة 32 – 28 بمقدونيا.

قال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «أبطال اليد أسياد العالم.. وصلوا للعالمية بدون إمكانيات مادية، وسجلوا ملحمة بطولية في مقدونيا، لأول مرة في التاريخ»، متابعا: «مليون مبروك للاتحاد المصري لكرة اليد، والجهاز الفني للمنتخب»، كما طالب بعمل استقبال شعبي لأبطال اليد.

وانتزع المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة .

كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائى وفاز الفراعنة على ايسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار على حساب سلوفينيا فى دور 16.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة، وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.

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