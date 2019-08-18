صناع السينما يرفعون شعار اللعب على المضمون .. أفلام الأجزاء موضة العصر .. الفيل الأزرق وولاد رزق الأحدث .. وبخيت وعديلة وعمر وسلمى الأشهر

أحمد السقا يستغل التغيرات السياسية لتقديم الجزيرة 2

تامر حسنى يعلن عن تقديم جزء ثان من البدلة بعد نجاحه



الفيل الأزرق :

استطاع فيلم الفيل الأزرق ان يحقق نجاحا كبيرا عند عرض جزئه الأول فى 2016 وهو ما دفع صناعه إلى تقديم جزء ثان فى 2019 وكان النجاح حليفه ايضا حيث حقق إيرادات 80 مليون جنيه وهو أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية وينوي فريق العمل تقديم جزء ثالث من العمل بعد النجاح الذى حققه.



"الفيل الأزرق 1" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب أحمد مراد، ويدور حول "الدكتور يحيى" الذي يعمل بداخل مصحة للأمراض العقلية، يلجأ لإدمان لمخدرات والخمر كي ينسى مصرع زوجته وابنته في حادث سيارة كان يقودها، فيما يحاول في الوقت ذاته أن يعالج صديقه المريض نفسيا "شريف" الذي يلعب دوره خالد الصاوي، والمتهم بقتل زوجته.



بينما فيلم "الفيل الأزرق 2" تدور قصته بعد مرور 5 سنوات من نهاية أحداث الجزء الأول، ترك الدكتور يحيى العمل في المسشفى وتزوج من "لبنى"، لكنه يعود من جديد للمستشفى بعد استدعائه بسبب مريضه تريد أن يعالجها.



ولاد رزق :

نفس الأمر مع فيلم "ولاد رزق" الذي حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول وإيرادات مرتفعة، دفعت لاستكماله في جزء ثان الذى يحقق حتى الان إيرادات عالية وهو ما دفع أيضا فريق العمل للتحضير الى جزء ثالث.



الجزء الأول أنتج عام 2014 دارت قصته حول 4 أشقاء يعملون في السرقة والنصب، يقرر شقيقهم الأكبر أن يقوموا بآخر عملية وبعدها يبتعدوا عن هذا الطريق.



أما الجزء الثاني "ولاد رزق 2" فيبدأ مع التزام الأشقاء بعدهم بالابتعاد عن السرقة، لكن حدث جديد يجعلهم يعودوا لأعمال النصب والسرقة مما يعرض حياتهم للخطر.



الكنز :

بينما كشف صناع فيلم "الكنز" منذ البداية عن قرار تقديم الفيلم على جزأين دون النظر الى نجاح الجزء الاول.



الجزء الأول من "الكنز" أنتج عام 2017 وتدور أحداثه في أربعة عصور مختلفة، هي العباسي، والعثماني، والفرعوني، وفي السبعينيات، إذ تنتقل الأحداث بشأن فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور على السلطة، والتعاملات المزيفة والسيئة مع الشعب، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد رمضان وهند صبري ومحمد سعد وأحمد حاتم وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق وعدد كبير من النجوم.



أما فيلم "الكنز 2" ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى 2019 ويستكمل الجزء الثاني من الفيلم أحداث ‏الجزء الأول، عن حكايات "حتشبسوت" في العصر الفرعوني، "علي الزيبق" في الحقبة العثمانية، "بشر الكتاتني" ريس جهاز ‏تحقيقات أمن الدولة، الذي يسجل وصيته لإرشاد ابنه "حسن" للكنز.‏



عمر وسلمى :

ومن بين الفلام التى حققت نجاحا كبيرا باجزائها فيلم "عمر وسلمى" الذى بدأ جزئه الأول فى عام 2007 وحقق نجاحا كبيرا مما دفع فريق العمل لتقديم جزء ثان فى عام 2009 وقرر بعد فريق العمل تقديم جزء ثالث 2012.



وكان الجزء الأول تدور أحداثه حول قصة شاب كان يحب فتاة ولكن تركته فأصبح مستهترا إلى أن يلتقي بفتاة أخرى يعتقد أنها ستقع في حبه سريعا كما اعتاد مع كل الفتيات لكنها كانت مختلفة، لتدور الأحداث في قصة شبابية تنتهي بزواجهما.



بينما الثانى تتطور الأحداث بعد زواجهما وإنجابهما لفتاتين وتتغير صورة الحبيبة بعد مسؤوليات الأمومة، فيخونها مع سكرتيرته الخاصة، لتدور أحداث في إطار كوميدي، الفيلم حقق نجاحا لكن ظل الجزء الأول هو الأفضل واما الثالث كشف عن تطور في حياة الزوجين ومشاكل تحدث بينهما تؤدي إلى طلاقهما، ثم يقع حادث خطف لابنتيهما يدفعهما للعودة من جديد، هذا الفيلم كان الأقل تحقيقا للنجاح.



بخيت وعديلة :

وكان للفنان عادل إمام نصيب فى غزو هذه المنطقة من خلال فيلم "بخيت وعديلة" الذى قدمه عام 1995 وبعد قدم الجزء الثان بعنوان "الجردل والكنكة" عام 1996 ثم قدم بعدها الجزء الثالث بعنوان "هاللو امريكا" فى عام 1997 وحققت الثلاث أجزاء نجاحا كبيرا فى دور العرض.



الجزيرة :

واستغل الفنان احمد السقا نجاح فيلمه "الجزيرة" والذى عرض فى 2007 لتقديم جزء ثان تم عرضه فى 2014 كشف فيه عن تطروات شخصية منصور الحفنى مستغلا الظروف و التغيرات السياسية التى طرات على البلاد.



أعمال أعلنت عن تقديم أجزاء ثانية :

البدلة :

أعلن المؤلف ايمن بهجت قمر عن بدء التحضير للجزء الثانى من فيلم "البدلة" وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



وقال أيمن بهجت قمر : "ابتدينا وضع الخطوط الرئيسية لفيلم البدلة٢ .. دعواتكوا".



ويستغل تامر حسنى وفريق العمل نجاح الجزء الاول وتربعه على عرش الايرادات حيث حقق ما يقرب من 25 مليون جنيه.



فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.



وتدور أحداث الفيلم حول شابين فاشلين يحاولان تحقيق اى نجاح يذكر فى حياتهما خاصة تامر الذى يرغب فى التقرب من فتاة للزواج منها خاصة بعد ان يتم دعوته الى حفله تنكرية فيقرر ارتداء بدلة ظابط ويتعرض بسببها للعديد من الأزمات فى حياته الشخصية.



صعيدى فى الجامعة الأمريكية :

وأكد الفنان محمد هنيدي، مطلع العام الجاري، أنه يستعد لتقديم جزء ثان من فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، حيث غرد عبر "تويتر": "صعيدي 2 هيتعمل إن شاء الله.. الفكرة لازم حاجة نحضر لها بشكل كويس بحيث يطلع أحسن من الأول" .



وشارك في بطولة الجزء الأول من الفيلم، "منى زكي وغادة عادل وهاني رمزي وأحمد السقا وطارق لطفي وأميرة فتحي".







تشهد الساحة السينمائية فى الفترة الاخيرة غزو أفلام الأجزاء وهو ما شوهد فى موسم عيد الاضحى مثل فيلم الفيل الازرق وولاد رزق والكنز، وذلك بعد نجاح الجزء الاول لهذه الاعمال مما دفع صناعها الى تقديم جزء ثانى ولم يكتف صناع هذه الأفلام بهذا القدر ولكن أعلن البعض منهم عن نيته تقديم جزء ثالث وهو ما يعيد الى الاذهان عدد من الأعمال المشهورة التى قدمت على ثلاث اجزاء ولعل من أبرزها الثلاثية للكاتب الراحل نجيب محفوظ.نرصد فى هذا التقرير الأعمال التى قدمت أكثر من جزء كما نرصد الأعمال التى اعلنت عن تقديم أجزاء من العمل خاصة بعد نجاح الجزء الأول منها.البداية مع أعمال قدمت على أجزاء :