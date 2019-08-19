أجهزة طبية وتجهيزات إنشائية.. 10 ملايين جنيه دعم من بنك مصر لقطاع الصحة

تولى مصر اهتماما كبيرًا لقطاع الصحة بإعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية فى الدولة، ونظرا لارتباطه بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، التى تتصل بحياتهم، وهو الأمر الذى يتطلب دعم هذا القطاع ليس فقط على مستوى وزارة الصحة كمسئول أول بل يتطلب تضافر دعم عدة جهات أبرزها القطاع المصرفى من منطلق دوره المجتمعى.



وفى ضوء اتجاه الدولة لصحة أفضل للمواطنين من خلال تدشين عدة حملات توعوية وعلاجية، قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع بتجهيز وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الجراحة العامة بمستشفيات جامعة عين شمس متضمنة اعمال التجهيزات المدنية والإنشائية وتوفير الاجهزة الطبية اللازمة بإجمالى تكلفة 10 مليون جنيه.

وتمثل الدعم فى الآتى:



29 جهاز تنفس صناعي

29 جهاز مونيتور

3 محطة مركزية

29 سرير رعاية شامل ترابيزة الطعام وكومود

29 سرنجة محاليل ومضخة

3 جهاز صدمات وعدد 3 تروللى طوارئ وجهاز موجات صوتية لفحص القلب ايكو )



ولم يكن هذا الدعم الأول من جانب مؤسسة بنك مصر، بل سبقه فى عام 2015، إفتتاح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى الجراحة العامة بمستشفيات جامعة عين شمس بعدما تم الإنتهاء من أعمال التجهيزات المدنية والإنشائية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة .



والجدير بالذكر أن بنك مصر قد قام بإنشاء مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع كمؤسسة غير هادفة للربح ذات كيان قانوني مستقل عن البنك، يديرها مجلس للأمناء ويساهم البنك بتقديم مبالغ سنوية لدعم أنشطة المؤسسة، كما تستقبل المؤسسة التبرعات من المؤسسات والأشخاص من داخل أو خارج مصر بما يساهم في تحقيق أهدافها العامة والمشروعات المحددة لها.