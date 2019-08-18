ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى مدبولي و13 وزيرا في عزاء والد سحر نصر

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:34 م
سحر نصر
سحر نصر
محمد بدران
حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزراء القوى العاملة والنقل والإنتاج الحربى والتعليم العالى والكهرباء والمالية والداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والآثار والزراعة والبيئة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعفت السادات ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، على تقديم واجب العزاء للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى وفاة والدها "أحمد محمد عبد المنعم نصر" المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

كما قدم العزاء الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية والشيخ على جمعة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ورجل الأعمال محمد ابو العنين ووزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان ووزير قطاع الأعمال العام وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

كما شارك أيضا وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق وعادل الغضبان محافظ بورسعيد وسيد القصير رئيس البنك الزراعى ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق.

وشارك فى العزاء أيضا النائب العام المستشار نبيل صادق وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، وهشام رامز رئيس البنك المركزى السابق، وصلاح حسب الله عضو مجلس النواب.

يذكر ان والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قبل الماضي.

وأقيمت صلاة الجنازة على والد الدكتورة سحر نصر، عقب صلاة العصر السبت قبل الماضي، من مسجد الثورة بشارع الثورة مصر الجديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.. تعرف على موعد الجنازة

أبو العينين ينعي والد سحر نصر وزيرة الاستثمار

وصول جثمان والد سحر نصر إلى مسجد الثورة بمصر الجديدة .. صور

سحر نصر تنعى والدها بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

الاهلى يتمسك بتطبيق الـ var فى المباريات

مسئول بيراميدز السابق يحذر الأهلي من التعاقد مع رامون دياز.. فيديو

كيف احتفل عبدالله السعيد نجم بيراميدز بـ إقصاء الاهلى من كأس مصر

شاهد .. بث مباشر مباراة مصر والمانيا فى كاس العالم لليد

بـ بطن مكشوف وهوت شورت.. منة فضالى تستمر فى إثارة الجدل.. صور

مصر تحصد لقب كأس العالم لناشئي كرة اليد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور

أشهرها برجان بإيطاليا.. شاهد| أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم

شاهد | تصميماته.. اختيار مسجد مصري ضمن الأفضل على مستوى العالم