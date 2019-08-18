مصطفى مدبولي و13 وزيرا في عزاء والد سحر نصر

حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزراء القوى العاملة والنقل والإنتاج الحربى والتعليم العالى والكهرباء والمالية والداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والآثار والزراعة والبيئة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعفت السادات ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، على تقديم واجب العزاء للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى وفاة والدها "أحمد محمد عبد المنعم نصر" المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



كما قدم العزاء الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية والشيخ على جمعة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ورجل الأعمال محمد ابو العنين ووزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان ووزير قطاع الأعمال العام وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.



كما شارك أيضا وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق وعادل الغضبان محافظ بورسعيد وسيد القصير رئيس البنك الزراعى ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق.



وشارك فى العزاء أيضا النائب العام المستشار نبيل صادق وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق، وهشام رامز رئيس البنك المركزى السابق، وصلاح حسب الله عضو مجلس النواب.



يذكر ان والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قبل الماضي.



وأقيمت صلاة الجنازة على والد الدكتورة سحر نصر، عقب صلاة العصر السبت قبل الماضي، من مسجد الثورة بشارع الثورة مصر الجديدة.