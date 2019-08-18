جوهر نبيل يفجر مفاجأة عن منتخب اليد للناشئين الفائز بكأس العالم.. فيديو

قال جوهر نبيل لاعب منتخب مصر لكرة اليد السابق ان تحقيق منتخب الناشئين لكرة اليد بطولة العالم يعتبر إنجازا كبيرا وليس غريبا على كرة اليد المصرية .



واضاف جوهر نبيل فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ان هذا الانجاز يعتبر امتداد لانجازات كرة اليد المصرية من عام 1990 على المستوى العالمي والاولمبي .



وتابع ان منتخب الناشئين الحالى بطل العالم كان حاصلا على المركز الثالث فى بطولة العالم فى اسبانيا .



واستكمل ان الرئيس السيسي يهتم بالشباب مشيرا الى ان هذا الانجاز شئ مشرف للغاية .

