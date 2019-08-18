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جوهر نبيل يفجر مفاجأة عن منتخب اليد للناشئين الفائز بكأس العالم.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:34 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال جوهر نبيل لاعب منتخب مصر لكرة اليد السابق ان تحقيق منتخب الناشئين لكرة اليد بطولة العالم يعتبر إنجازا كبيرا وليس غريبا على كرة اليد المصرية .

واضاف جوهر نبيل فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ان هذا الانجاز يعتبر امتداد لانجازات كرة اليد المصرية من عام 1990 على المستوى العالمي والاولمبي .

وتابع ان منتخب الناشئين الحالى بطل العالم كان حاصلا على المركز الثالث فى بطولة العالم فى اسبانيا .

واستكمل ان الرئيس السيسي يهتم بالشباب مشيرا الى ان هذا الانجاز شئ مشرف للغاية .

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