بأرخص الطرق.. تفاصيل استغلال الإخوان للأطفال في احتفالات ذكرى رابعة

قال الإعلامي "محمد الباز"، إن الأخوان سعوا في السنوات الماضية لتعطيل الدولة وتحطيم مؤسساتها خلال الأعتصام رابعة العدوية الإرهابي، حيث سعوا لتوسيع ذلك الأعتصام الإرهابي لتدمير كل مفاصل الدولة.



وأضاف، "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الإرهابيين الهاربين بتركيا سعوا بقيادة إيمن نور سعوا لإطلاق حفل مناسبة تلك الذكري الغابرة، مستغلين خلالها الأطفال.



وأشار، إلى أن الأطفال المشاركين بالحفر قاموا بالغناء وتقديم عروض فنية مسرحية بأسماء بعد إرهابي الاعتصام القتلى، رغبا في التأثير علي المصريين بتلك الطرق الرخيصة.



منوها، إلي أن الحفل شمل دعم تلك الجماعة الإرهابية، فضلا عن رغبة أيمن نور من تكوين علاقات ومصالح مالية من خلال تلك الحفل، حيث شرع في بيع الإعلام المصرية والملابس التي تحمل شعارات "رابعة".