رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ منتخب مصر لناشئي كرة اليد بحصوله على كأس العالم

هنأ رئيس الطائفة الطائفة الإنجيلية الدكتور القس إندريه زكي منتخب مصر لكرة اليد "ناشئين" بالفوز ببطولة كأس العالم.



وقال الدكتور القس أندريه زكي، في تصريحات له اليوم، بعد الفوز التاريخي لمنتخب الناشئين لكرة اليد، وتحقيق لقب كأس العالم "إن مصر فخورة بأبنائها القادرين على تحقيق هذا الإنجاز.



وأضاف الدكتور القس إندريه زكي أن فوز منتخب مصر لناشئي كرة اليد يؤكد أن شباب مصر هم قوة المستقبل وركيزة التقدم.



يشار إلى أن منتخب مصر فاز في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة ٣٢ - ٢٨ ليحصل على كأس بطولة كأس العالم المقامة بدولة مقدونيا.

