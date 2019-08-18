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رياضة

بعثة منتخب مصر ٣×٣ تطير إلى المغرب للمشاركة بدورة الألعاب الإفريقية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:38 م
منتخب مصر ٣×٣
منتخب مصر ٣×٣
عمرو الحلوانى
غادرت اليوم بعثة منتخب مصر ٣×٣ تحت ٢٣ سنة رجال وسيدات متجهة إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر بمدينة الرباط في المغرب.

ويمثل منتخب مصر رجال كل من باسم الليثي وكريم موسى وسراج الدين علي ومحمد طه، تحت قيادة فنية للمدير الفني محمد سمير.

أما منتخب مصر للسيدات فيمثله كلًا من "فرح عمرو وندى جاسر ورنا عبد الظاهر ومرام مختار" تحت قيادة فنية للمدير الفني هيثم عيد.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 21 لـ 25 أغسطس الجاري.

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