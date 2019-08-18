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علاقة غامضة.. الكشف عن سر اختفاء نجل ملكة بريطانيا

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:32 م
صدى البلد
أحمد شريف
انضم أفراد العائلة المالكة إلى الملكة إليزابيث في قداس يوم الاحد في قلعة بالمورال هذا الصباح، إلا أن الأمير أندرو ودوقة يورك غابا عن الجمع الملكي.

ورغم ظهور الأمير أندرو في قداس الأحد الماضي وهو يجلس بجوار امه الملكة اليزابيث خلال توجههم إلى القداس في الكنيسة ، إلا انه اختفى عن الانظار هذا الاحد بعد انتشار مزاعم بعلاقته الوطيدة بالمليونير المنتحر جيفري إبشتاين المتهم بجرائم جنسية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل سر اختفاء ابن ملكة بريطانيا، بعد نشرها اليوم فيديو يظهر الامير اندرو وهو بصحبة المليونير المنتحر في قصرة الفخم الذي تصل قيمته حوالي 63 مليون جنيه استرليني في منهتن، في لقطات يرجع تاريخها لـ 6 ديسمبر عام 2010.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الأمير أندرو ، يقضي هذا الأسبوع عطلة فاخرة مع زوجته السابقة سارة فيرجسون في سوتوجراندي بجنوب إسبانيا، وسط تساؤلات متزايدة حول علاقته بملياردير الجاني الجنسي ، الذي قتل نفسه في زنزانة سجن في نيويورك الأسبوع الماضي.

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