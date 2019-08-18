منها اغتيال عالمة الذرة سميرة موسى .. القوات المسلحة تعرض حلقة جديدة من ذاكرة الأمة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو جديدا من برنامج ذاكرة الأمة يرصد فيها أبرز الأحداث التي حدثت في مصر خلال شهر أغسطس.



وأوضح الفيديو أنه في ١٤ أغسطس ١٨٧٤ ولد الزعيم مصطفى كامل في قرية تابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، كما أنه في ١٥ أغسطس ١٩٥٢ تم اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، وفي ١٣ أغسطس ١٩٥٩ تم تقديم أوراق اعتماد أول سفير للسودان في مصر، وفي ١٥ أغسطس ١٩٥٩ قام ملك اليمن بزيارة للجمهورية العربية المتحدة.



برنامج ذاكرة الأمة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

