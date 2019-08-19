الغرف التجارية تختار اليوم رئيسا جديدا لها

يختار الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الإثنين رئيس مجلس جديد للاتحاد، وذلك عبر الإنتخابات التي يتنافس فيها على مقعد رئيس الاتحاد الجديد كلا من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد الحالي ورئيس غرفة الإسكندرية وإبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية.



وتعقد الانتخابات في مقر الاتحاد بباب اللوق بمنطقة وسط البلد، وذلك لدورة جديدة تستمر حتى عام 2023.



وبحسب بيان صحفي لغرفة القاهرة يوم الجمعة الماضي اجتمع عدد من رؤساء الغرف التجارية على مأدبة عشاء، مع محمود العربي، والد إبراهيم العربي، والرئيس الأسبق للاتحاد العام للغرف التجارية، لدعم ومساندة الأخير في الانتخابات المرتقبة.