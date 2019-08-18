قصور الثقافة تقدم عروضا للأطفال بـ القومي للمسرح

فى إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى خلال الفترة من 17 إلى 30 أغسطس الجارى، تشارك الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بأربعة عروض مسرحية للطفل وهى مسرحية "سندريلا المصرية" عن رادوبيس الجميلة، تأليف أحمد زحام، إخراج محمد فؤاد، أشعار أحمد زيدان، ألحان وتوزيع أحمد صلاح، استعراضات منة فؤاد، ديكور وماسكات مجدي ونس، من إنتاج ثقافة الطفل بفرع ثقافة القاهرة، العرض يؤكد فكرة المشاركة في الأدوار بين الأصحاء والمعاقين في ذات الأدوار وما يعني مفهوم الدمج بينهما.



تدور أحداث العرض داخل مدينة منف الفرعونية، التى اعتبرها الكثير من الناس أن قصة سندريلا هي فقط قصة من الأدب الغربي، لكن الحقيقة أن العديد من دول العالم بها سندريلا، لكنها مكتوبة بشكل مختلف، وسندريلا الاصل من مصر، فهي مستوحاة من قصة رادوبيس الموجودة على ورقة بردي من عصر الفراعنة، وذلك على مسرح قاعة سيد درويش يومى الأربعاء والخميس 21، 22 أغسطس الجارى.



تقدم ثقافة الطفل بفرع أسوان قصر ثقافة حسن فخر الدين العرض المسرحى "الألوان الثلاثة"، تأليف عفت بركات، إخراج سحر جروبي، وتدور أحداثه حول محكي لمجموعة أطفال مع معلمتهم بعد العودة من الاجازة، لتوضح بعض العادات والتقاليد الخاصة بأهل النوبة وارتباطهم بها وبنهر النيل وأهميته للحياة وبعض الألعاب الشعبية النوبية والفنون الموجودة بالمجتمع النوبي من خلال بعض الرقصات والتعبير الحركى، يقام على المسرح الكوميدي "العائم الكبير" يومى الاثنين والثلاثاء ١٩، ٢٠ أغسطس.



تعرض مسرحية "جزيرة الحياة" وهى مسرحية تعليمية استعراضية للطفل، تأليف حسام الدين عبد العزيز إخراج أحمد الغزلاني، إنتاج ثقافة الطفل بفرع ثقافة دمياط - قصر ثقافة الطفل بدمياط، يومى الأربعاء والخميس ٢٨ ، ٢٩ أغسطس على المسرح القومى للأطفال "متربول"، وتدور أحداث العرض حول الطفلة بليدة التي تفضل الكسل واللعب عن العلم والمعرفة والتفكير حتى تغفو في نوم لتنتقل بمخيلتها إلى داخل الكتاب في حبكة درامية متميزة وتجد أن معلومات وصفحات الكتاب تحولوا إلى أصدقاء لها يأخذون بيدها إلى جزيرة الحياة.



يقام العرض المسرحى "سمكمكينو" وهو من المسرح الأسود مغنى كاملا (ميوزيكال) للأطفال، تأليف عبير سعد، إخراج رنا بركات، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، استعراضات شريف عباس، إضاءة محمد المأمونى، ديكور رنا سمير، العرض إنتاج فرع ثقافة الإسكندرية - قصر ثقافة الأنفوشى، وهو عرض غنائى استعراضى بتقنية المسرح الأسود موجه للأطفال فى الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، مغنى بالكامل باللهجة العامية المصرية، تدور أحداث العرض داخل أعماق البحار حول "سمكمكينو" السمكة المقبلة على عامها الأول فى الدراسة ووالدتها الحريصة عليها بشكل مبالغ فيه والملازمة لها فى كل مكان والمحاصرة لها بتعليماتها الصارمة خوفا من أخطار المحيط لدرجة تمنعها وتحرمها من ممارسة حياتها الطبيعية وتحقيق آمالها وتطلعاتها، حيث ترفض "الأم" اندماج "سمكمكينو" وسط فريق أوركسترا المحيط وترفض أيضا التحاقها بفريق تعليم السباحة بشكل محرج لها.