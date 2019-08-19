لمدة 6 ساعات.. اليوم قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الإثنين ولمدة 6 ساعات من الساعة العاشرة مساء الإثنين وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غد الثلاثاء.



وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه يأتي بسبب أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور، وناشدت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.