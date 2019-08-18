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رياضة

لاعب غير مرغوب فيه في نادي مانشستر يونايتد .. تعرف عليه

الأحد 18/أغسطس/2019 - 11:27 م
روخو
روخو
أشارت بعض التقارير الصحفية وخاصة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد اتخذت قرارا باستعدادها لدفع رواتب المدافع ماركوس روخو لحمله على مغادرة النادي. ولا يرى المدير الفني للفريق سولشاير اللاعب كجزء من خططه خاصة بعد توقيع المدافع الانجليزي هاري ماجوير بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني.

ووصول اللاعب الإنجليزي يعني أن الشياطين الحمر لديهم الآن سبعة لاعبين في وسط منتخبهم الأول، ما يترك روخو فائضًا على المتطلبات.

لقد بقي عامين على العقد الذي تبلغ قيمته ب 130،000 £ في الأسبوع الذي وقعه العام الماضي ولم تتمكن شركة يونايتد من العثور على مشترٍ يرغب في تلبية سعر الطلب البالغ 20 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لما ذكرته ميرور البريطانية ، فإنهم يتطلعون الآن إلى إبرام اتفاق مع روخو هذا الأسبوع والذي سيشاهدهم يدفعون جزءًا كبيرًا من مبلغ 13.5 مليون جنيه إسترليني المتبقي في الصفقة. حيث يأمل روجو في الانتقال إلى إيطاليا أو إسبانيا مع فرق من كلا البلدين ترغب في الحصول عليه على سبيل الإعارة.

ويفضل يونايتد الخروج الدائم ويأمل أن يتابع العملاق التركي فناربخشه اهتمامه بعرض.

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